Первый дивизион, 35-й тур: результаты матчей

В четверг состоялись матчи 35-го тура первого дивизиона чемпионата России по футболу. Краснодарская "Кубань", лидирующая в турнире, одержала победу в дерби с "Краснодаром" – 1:0.

Результаты остальных матчей:

"Жемчужина" (Сочи) - "Химки" (Химки) - 2:1,

"Нижний Новгород" - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 3:1,

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Иртыш" (Омск) - 2:0,

"Мордовия" (Саранск) - "СКА-Энергия" (Хабаровск) - 0:2,

"Динамо" (Брянск) - "Волга" (Нижний Новгород) - 0:1,

"Волгарь-Газпром" (Астрахань) - "Салют-Энергия" (Белгород) - 2:0,

"Шинник" (Ярославль) - КАМАЗ (Набережные Челны) - 1:2,

"Ротор" (Волгоград) - "Авангард" (Курск) - 1:0,

"Балтика" (Калининград) - "Урал" (Екатеринбург) - 0:1.

Верхняя часть таблицы выглядит так: «Кубань» - 73 очков (33 игры), «Волга» - 63(33), «Нижний Новгород» - 61(33), КАМАЗ - 57(33), «Краснодар» - 54(33), «Урал» - 54(33).