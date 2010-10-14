Первый дивизион: сегодня – матчи 35-го тура (расписание)
14 октября 2010, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня состоятся 10 матчей 35-го тура в первом дивизионе чемпионата России по футболу. Приводим их расписание (всюду указано московское время начала матча).
16:00 Нижний Новгород - Луч-Энергия
16:30 Динамо СПб - Иртыш
18:00 Мордовия - СКА-Энергия
18:30 Шинник - КАМАЗ
18:30 Динамо Брянск - Волга Нижний Новгород
18:30 Волгарь-Газпром - Салют
19:00 Ротор Волгоград - Авангард Курск
19:00 Краснодар - Кубань
19:30 Жемчужина - Химки
19:30 Балтика - Урал