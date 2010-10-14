Первый дивизион: сегодня – матчи 35-го тура (расписание)

Сегодня состоятся 10 матчей 35-го тура в первом дивизионе чемпионата России по футболу. Приводим их расписание (всюду указано московское время начала матча).

16:00 Нижний Новгород - Луч-Энергия

16:30 Динамо СПб - Иртыш

18:00 Мордовия - СКА-Энергия

18:30 Шинник - КАМАЗ

18:30 Динамо Брянск - Волга Нижний Новгород

18:30 Волгарь-Газпром - Салют

19:00 Ротор Волгоград - Авангард Курск

19:00 Краснодар - Кубань

19:30 Жемчужина - Химки

19:30 Балтика - Урал