Ловчев: «В фавориты нашей отборочной группы выбилась Армения»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал последние события в отборочной группе В чемпионата Европы, где выступает сборная России.

«После побед в Ирландии и Македонии вновь заговорили о том, что, дескать, пора заказывать билеты на Украину и в Польшу. Категорически с этим не согласен.

Во-первых, сборная России непредсказуема – мы, как видим по матчам в Дублине и Скопье, не можем точно сказать, как будет выглядеть команда в двух матчах, которые состоялись с разницей в три дня.

Во-вторых, мы видим, что группа очень ровная, а в фавориты выбилась Армения. И матчи с командами бывшего СССР никогда не были для нашей сборной легкими, слишком уж там к нам принципиально относятся. А сейчас к тому же Армения еще и почувствовала вкус побед», – приводит слова Ловчева «Советский спорт».