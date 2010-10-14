Аршавин: «Матч с Македонией у меня не получился»

Нападающий сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о своей игре в матчах отборочного цикла Евро-2012 против Ирландии (3:2) и Македонии (1:0).

«В Ирландии сыграл нормально – не мешал партнерам, а порой даже и помогал. О македонском же матче много говорить не стоит: он у меня откровенно не получился. Чувствовал себя вроде бы нормально, но ничего не складывалось, почти не участвовал в комбинациях, терял мячи…

Не хочу вступать с кем-то в заочные дискуссии и тем более оправдываться. Могу только сказать, что всегда выхожу на поле с одинаково большим желанием играть, но получается, к сожалению, действительно не каждый раз. А если кому-то очень хочется покритиковать сборную, то я всегда готов взять весь негатив на себя, чтобы партнеры спокойно готовились к играм», – приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».