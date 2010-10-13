Мостовой: «Сборная России сыграла в Македонии неважно из-за усталости»

Сборная России по футболу сыграла в матче с Македонии неважно из-за усталости, оставшейся после матча с ирландцами, полагает экс-капитан национальной команды Александр Мостовой.

Встреча в Скопье, завершилась победой россиян со счетом 1:0, но сыграли они неубедительно. "Конечно, мы сыграли неважно, но такая игра была предсказуема - мы потратили очень много сил и эмоций в матче с Ирландией. Если что-то не получалось, то именно по этой причине. Зато мы взяли три очка. Игра в Македонии не совсем получалась. Но сравнивать игру сборной Ирландии и Македонии не имеет смысла - они играли в разный футбол", - сказал Мостовой в интервью РИА Новости.

Он особо отметил игру Кержакова, который "забивает тогда, когда это необходимо". И вместе с тем прошелся по Аршавину: "Это хорошая черта нашей команды - лучший игрок сборной не показывает своего футбола, но команда при этом добивается положительного результата. Вот, например, сборная Македонии без Пандева не может забить, реализовать пенальти и набирать очки. А у нас и помимо Аршавина еще немало хороших футболистов, а представляете, что будет, если еще и Аршавин заиграет".