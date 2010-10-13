Игнашевич: «Оба пенальти в наши ворота – от некомпетентности судей» (ВИДЕО)

Защитник сборной России по футболу Сергей Игнашевич высказался на тему, почему в двух последних матчах команды, с Ирландией и Македонией, арбитры назначали весьма спорные пенальти в наши ворота.

«Касательно эпизода с пенальти в игре с Македонией - там была обычная борьба. Я не понял, почему арбитр назначил пенальти. Может, потому, что игрок после контакта упал, а судья не справился с напряжением матча? То же самое произошло и в Ирландии. На обоих матчах работали судьи, которые не обладают необходимым опытом встреч подобного уровня и накала. Как только в Ирландии болельщики зашумели, погнали своих вперед, и ирландцы прибавили, и судья перестал контролировать ход матча – свистел все подряд. В Македонии было что-то похожее.

Первая мысль после назначения пенальти: «За что такая несправедливость?» После того, как Акинфеев его взял, я просто был благодарен ему за то, что он спас команду. Но о судье я больше не думал. Почему он поставил пенальти, для меня было очевидно – не справился с напряжением и захотел угодить хозяевам», – приводит слова Игнашевича его официальный сайт.