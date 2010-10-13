Украинская «молодежка» со скрипом, но попала в финал Евро-2011 (ВИДЕО)

Сборная Украины по футболу в возрасте до 21 года с приключениями пробилась в финальный турнир молодежного чемпионата Европы-2011.

Победив ранее на выезде голландских сверстников 3:1, в ответном поединке в Киеве подопечные Павла Яковенко едва не растеряли преимущество. Они пропустили два мяча – от Доста (45-я минута) и Гроссенса (57-я). Однако, даже уступив 0:2, украинцы все же завоевали путевку на Евро-2011.