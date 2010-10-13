Отборочный матч Евро-2012 Италия-Сербия не состоялся из-за беспорядков (ВИДЕО)

Матч отборочного цикла Евро-2012 по футболу между сборными командами Италии и Сербии, который должен был состояться вчера вечером в Генуе, был отменен главным арбитром шотландцем Крейгом Томсоном из-за невозможности обеспечить безопасность на поле в результате поведения сербских болельщиков, сообщает РИА Новости.

Сербские болельщики еще до начала матча начали забрасывать футбольное поле дымовыми шашками и другими предметами. Вышедшим на поле игрокам обеих команд пришлось вернуться в раздевалки. Всего через шесть минут после начала игры матч был приостановлен из-за поведения футбольных фанов. Арбитр вызвал к себе представителя УЕФА и двух национальных федераций, а также капитанов команд. Первоначально казалось, что матч может быть возобновлен, но арбитр принял решение окончательно прекратить встречу.

СМИ связывают поведение сербских болельщиков с фигурой основного голкипера сборной Владимира Стойковича, в адрес которого перед матчем раздавались серьезные угрозы. Дело в том, что Стойкович, бывший игрок "Црвены Звезды", собирается перейти в ряды "Партизана" - непримиримого соперника "Црвены". В основной состав на матч с итальянцами вместо Стойковича был назван Желько Бркич.