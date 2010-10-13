Дик Адвокат: «Главное - взяли шесть очков в двух выездных играх»

Сборная России выполнила план, завоевав шесть очков в двух отборочных матчах чемпионата Европы по футболу-2012 против команд Ирландии (3:2) и Македонии (1:0), заявил наставник россиян Дик Адвокат.

"Главное, что мы взяли шесть очков в двух играх. Да, эти матчи были сложные для нас. Но на сегодня главное результат, - сказал Адвокат на послематчевой пресс-конференции. - Мы очень довольны, что заработали сегодня три очка. Нам было необходимо первыми открыть счет, и у нас это получилось. Это дало нам небольшое облегчение. Вместе с тем, надо отдать должное команде Македонии, которая играла сегодня блестяще. Они действовали в полную силу и с максимальной самоотдачей. Я не видел хорошо момент с назначением пенальти, но мне сказали, что пенальти никакого не было. Я также верил, что Акинфеев отобьет этот пенальти. Потому что мы знали, что 11-й номер македонской сборной пробьет именно в правый угол".