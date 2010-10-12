Дик Адвокат: «Наша команда нацелена на атаку, и это несколько ослабляет оборону»

Главный тренер сборной России Дик Адвокат по футболу в преддверии сегодняшнего отборочного матча Евро-2012 с Македонией прокомментировал победную игру в Ирландии (3:2) и признался, чего он теперь больше всего опасается.

«Пенальти, с которого ирландцы отквитали первый мяч, не следовало назначать. Кроме того, на последних минутах мы и сами создали несколько голевых моментов. Наша команда нацелена на атаку и смотрит только вперед, на чужие ворота. Неудивительно, что это несколько ослабляет оборону.

Игра в Дублине, надеюсь, придала уверенности нашей команде. Главное теперь, чтобы она не переросла в самоуверенность. Хотя потери у македонцев впрямь серьезные, убежден: они будет биться все 90 минут. В последнее время такие команды, как Белоруссия, Молдавия, Македония, научились играть в организованный футбол, и легкими прогулками матчи с ними уже не назовешь. Наша цель – выход из группы. А у Македонии, надеюсь, тоже все будет в порядке», – цитирует Адвоката «Спорт-Экспресс».