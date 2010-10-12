Отборочный матч Евро-2012 Македония - Россия - в прямом эфире ТК «Россия 1»

Сегодня телеканал «Россия 1» покажет в прямом эфире матч сборных Македонии и России по футболу в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2012. Трансляция из Скопье начнется в 22.20 по московскому времени. Начало матча – в 22.30.

Это будет последний официальный матч россиян в 2010 году. Победа в Дублине над сборной Ирландии (3:2) улучшила перспективы нашей команды. Теперь у нее, как и у ирландцев и словаков, главных претендентов на попадание в финальную часть Евро-2012 от группы В, по 6 очков после трех матчей. В активе сборных Македонии и Армении по 4 очка.

В составе российской сборной нет потерь. У македонцев же они есть: из-за травм матч пропустят форвард миланского "Интера" Горан Пандев и защитник киевского "Динамо" Горан Попов. Также из-за проблем со здоровьем не сыграет полузащитник софийского "Левски" Дарко Тасевски.