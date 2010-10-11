Дик Адвокат: «Лучше играть с Македонией без Пандева, чем с ним»

Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат прокомментировал отборочный матч Евро-2012 против Ирландии (3:2), а также высказался соображениями по поводу предстоящей игры с Македонией.

«Я решил сыграть с тремя полузащитниками из «Зенита», которые точно знают, чего я хочу. И средняя линия провела матч блестяще. То же самое, к слову, скажу о крайних защитниках – например, мы увидели нового Анюкова, который успевал прекрасно и обороняться, и атаковать. Впрочем, замечательно играла вся команда, а не отдельные футболисты.

Что было самым главным в этом матче? Отрезать оборону ирландцев от двух центральных полузащитников. Если у этих хавбеков есть мяч и пространство, ирландцы пытаются играть в футбол. Поэтому нашей задачей было включить прессинг с первой минуты, «прихватив» защитников вблизи их штрафной, чтобы они сбились на длинные безадресные передачи со своей половины поля. И этот план полностью осуществился: соперник вынужден был посылать мячи туда, где у него не было никого. А вот если бы у Ирландии была возможность подобраться с мячом поближе к нашим воротам – опасность становилась бы куда более явной. Что, собственно, и произошло в последние 15 минут.

Бородюк сказал, что, когда я тренировал «Зенит», физически команда всегда была готова отлично. То же самое – и сейчас. Подчеркиваю, это слова Бородюка.

Я ознакомился с «бумажным» досье на македонцев, подготовленным нашим штабом. Но это досье готовили в тот момент, когда Горан Пандев играл, а теперь его на поле не будет! А с ним и без него команда играет по-разному. В оборонительных действиях Пандев слаб, но когда он с мячом, может и решить эпизод самостоятельно, и удачно ассистировать партнерам. Какова Македония без него – предстоит разобраться. Скажу так: лучше играть с Македонией без Пандева, чем с ним», – цитирует Адвоката «Спорт-Экспресс».



