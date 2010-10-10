Украинская «молодежка» разбила голландскую на ее поле в стыковом матче (ВИДЕО)

Сборная Украины по футболу в возрасте до 21 года сделала весомую заявку на выход в финальную часть молодежного Евро-2011, обыграв сборную Голландии на ее поле со счетом 3:1.

Украинцы шокировали соперника уже в дебюте: Кривцов дважды, на 2-й и 6-й минутах, удачно завершил стандарты. После этого подопечные Павла Яковенко отдали инициативу голландцам и неоднократно могли увеличить счет в быстрых контратаках. Довести счет до крупного им удалось после перерыва: на 73-й минуте Коноплянка реализовал 11-метровый. Провал "Оранжевых" несколько скрасил арбитр матча, который засчитал мяч, забитый Де Йонгом из положения вне игры. Ответный матч состоится 12 октября в Киеве.