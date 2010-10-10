Травма Дзагоева, полученная в матче с Ирландией, оказалась несущественной

Травма полузащитника сборной России по футболу Алана Дзагоева, полученная им в отборочном матче Евро-2012 против команды Ирландии (3:2), оказалась не очень серьезной. Несмотря на незначительные болезненные ощущения, которые по-прежнему сохраняются, травма не должна помешать Алану выступить в ближайшей игре, сообщает «Спорт-Экспресс».

В воскресенье подопечные Дика Адвоката проведут в Дублине тренировку в первой половине дня, а потом отправятся в Скопье, где во вторник сыграют заключительный в этом году матч квалификации – с командой Македонией.