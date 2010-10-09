Отборочный матч Евро-2012. Германия – Турция – 3:0 (ВИДЕО)
9 октября 2010, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]
Сборная Германии по футболу идет без потерь в отборочном цикле чемпионата Европы 2012 года, одержав третью победу – дома над турками со счетом 3:0.
Дублем в этой встрече отметился Мирослав Клозе (42-я и 87-я минуты), еще один мяч на свой счет записал Месут Езил (79-я). Команда Турции в предыдущих двух матчах также не потерпела ни одного поражения. После трех матчей в активе "бундестим" девять очков, у Турции осталось шесть.