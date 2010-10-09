Сборная России сравнялась по очкам с Ирландией и Словакией (таблица группы В)
9 октября 2010, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]
Победа сборной России над ирландцами и поражение словаков в Ереване позволили нашей команде сравняться по очкам с главными конкурентами в таблице группы В отборочного этапа Евро-2012. Приводим таблицу нашей группы на данный момент.
И В Н П М О
1. Ирландия 3 2 0 1 6-4 6
2. Россия 3 2 0 1 5-3 6
3. Словакия 3 2 0 1 3-3 6
4. Армения 3 1 1 1 5-4 4
5. Македония 3 1 1 1 4-3 4
6. Андорра 3 0 0 3 1-7 0