Сборная России сравнялась по очкам с Ирландией и Словакией (таблица группы В)

Победа сборной России над ирландцами и поражение словаков в Ереване позволили нашей команде сравняться по очкам с главными конкурентами в таблице группы В отборочного этапа Евро-2012. Приводим таблицу нашей группы на данный момент.

И В Н П М О

1. Ирландия 3 2 0 1 6-4 6

2. Россия 3 2 0 1 5-3 6

3. Словакия 3 2 0 1 3-3 6

4. Армения 3 1 1 1 5-4 4

5. Македония 3 1 1 1 4-3 4

6. Андорра 3 0 0 3 1-7 0