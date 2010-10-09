Трапаттони: «Сборная России больше заслуживала победы»

Главный тренер сборной Ирландии по футболу Джованни Трапаттони признал после матча квалификации Евро-2012 против России (2:3) заслуженность поражения своей команды.

«Если смотреть на 90 минут, то Россия больше заслуживала победы. У России хороший подбор исполнителей: довольно техничные и быстрые ребята. Самое ли это обидное поражение за мою карьеру? Скорее нет. Было прогнозируемо, что русские сыграют в таком ключе. После игры я похвалил ребят за самоотверженность.

Макгиди сегодня провел отличный матч, постоянно перемещался с фланга на фланг и порой смещался в центр. Если он будет прогрессировать в том же ключе, может стать большим футболистом», – цитирует Трапаттони «Советский спорт».