Аршавин: «Это была лучшая игра сборной России в ее новой истории»

Нападающий сборной России и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался по поводу матча отборочного цикла Евро-2012 против Ирландии (3:2) и прокомментировал поражение словаков во встрече с Арменией (1:3).

«Мы доминировали большую часть времени на поле. Может быть, это была лучшая игра сборной России в новой истории нашей команды. Мы ничего не позволили сделать сопернику на любом сантиметре газона. Думаю, что и наши голы были красивыми. К сожалению, в конце матча, после этого пенальти, был небольшой период в игровом времени, когда ирландцы начали нас поддавливать. Но, мы выстояли.

Может быть, эти два пропущенных нами мяча сослужат нам добрую службу, они заставят нас держать себя в тонусе. Впереди игра в Македонии, где нам необходимо делать то, что мы сделали сегодня в Ирландии – победить. Только лучше добыть эту победу необходимо без лишних нервов. Да и победа над соперником в Скопье не менее важна, чем сегодня. Потому что за любую победу дают три очка.

Словаки уступили Армении? Их поражение для меня не является сюрпризом. Я видел второй тайм этого матча. У словаков не было никаких шансов. Эта команда умеет играть только тогда, когда сможет повести в счете. Если же они проигрывают, то не знают, что делать», – приводит слова Аршавина его официальный сайт.