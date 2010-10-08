Спортбары Москвы взяты милицией под усиленную охрану
8 октября 2010, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]
Спортбары Москвы взяты милицией под усиленную охрану - в Дублине футбольная сборная России встречается в отборочном матче Евро-2012 с командой Ирландии - болельщики будут смотреть прямую трансляцию футбольного матча.
После двух первых отборочных поединков в активе россиян 3 очка, которые были добыты в гостевом матче против команды Андорры. Во второй игре подопечные Дика Адвоката уступили в Москве одному из главных конкурентов в борьбе за путевку в финальную часть Евро-2012 - сборной Словакии.
Ирландцы и словаки возглавляют группу "B" с 6 очками.
Матч Ирландия - Россия пройдет в Дублине и начнется в 22.45 по московскому времени.