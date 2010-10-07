Тренер ирландцев Трапаттони после игры с Россией возглавит сборную Ватикана

Главный тренер сборной Ирландии Джованни Трапаттони собирается стать первым тренером в мире, одновременно руководящим двумя национальными командами, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Трапаттони, не покидая свою основную работу, возглавит сборную Ватикана, Это произойдет вскоре после матчей квалификации Евро-2012 с Россией и Словакией.

Итальянский тренер дал согласие занять пост временного главного тренера сборной Ватикана на один матч, в котором она встретится с командой финансовой полиции. Сборная Ватикана будет составлена из лучших игроков Кубка священнослужителей. Команду полицейских возглавит бывший главный тренер сборной Италии Роберто Донадони. Матч состоится 23 октября в Риме.