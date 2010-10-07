Карпин: «Спартак» берет пример с «Барселоны», а не с «Зенита»

Главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин заявил, что хочет поставить своей команде стиль, похожий на тот, в котором действует «Барселона».

«Хотелось бы играть с позиции силы, но не всегда получается. Оптимизм общественности, видимо, вызван результатом – в шести последних встречах мы одержали пять побед. И второй момент – на мой взгляд, только сейчас, после завершения летней трансферной кампании, можно сказать, что у нас появилась боеспособная команда, уровень игроков которой позволяет вести борьбу за самые высокие места.

Кто играет с позиции силы? По поводу «Зенита» не согласен – на мой взгляд, питерцы много играют в контратакующей манере. «Барса» же 80% времени матча проводит на чужой половине поля, владея мячом. Хотел бы, чтобы моя команда именно так и действовала.

Два года назад «Барселона» выиграла все трофеи. Да, в прошлом году не получилось, а некоторые проблемы этого сезона у «Барсы» связываю с тем, что все игроки команды в составе своих сборных выступали на ЧМ. У команды временный спад. К тому же нельзя говорить, что против «Барсы» нашли противоядие. Ее ведь не обыграли. От нее просто, грубо говоря, отбились.

Мы могли победить и «Амкар», с которым сыграли вничью за несколько дней до «Жилины». Игрок «Амкара» Новакович забил гол-красавец, но если дать ему ударить еще 10 раз с этой позиции, сколько он забьет? Похожий случай, кстати, и с голом Рязанцева «Барселоне» на «Камп Ноу» – сколько после той игры Рязанцев забил подобных голов? То-то и оно, что ни одного. Во-вторых, если даже у лучшей атаки мира – игроков «Барсы» Вильи, Месси и Хави – порой не получается вскрывать оборону, то что говорить о других? Проблемы взлома обороны есть и будут у всех. «Спартак» – не исключение», – сказал Карпин в интервью «Советскому спорту».