Кержаков: «Старался играть за клуб так, чтобы вернуться в сборную»

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков, который был дисквалифицирован в матче отборочного турнира чемпионата мира-2010 со Словенией и после этого почти год не вызывался в национальную команду, признался, что очень рад вновь оказаться в ее составе.

"Естественно, очень хотелось вернуться, но я понимал, что пока не отбуду дисквалификацию, меня не вызовут, хотя перед товарищескими играми надежда и теплилась. Ждал и старался играть в клубе так, чтобы обо мне как об игроке сборной не забыли", - сообщил Кержаков в интервью газете "Спорт-Экспресс".