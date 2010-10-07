Первый дивизион, 34-й тур: результаты матчей

В среду состоялись матчи 34-го тура первого дивизиона чемпионата России по футболу. Краснодарская "Кубань", лидирующая в турнире, не смогла одержать домашнюю победу над ярославским "Шинником". Матч завершился вничью - 1:1.

Результаты остальных матчей:

"Волга" (Нижний Новгород) - "Балтика" (Калининград) - 4:1,

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Жемчужина-Сочи" (Сочи) - 2:1,

"СКА-Энергия" (Хабаровск) - "Краснодар" (Краснодар) - 1:0,

"Иртыш" (Омск) - "Урал" (Екатеринбург) - 1:0,

КАМАЗ (Набережные Челны) - "Динамо" (Санкт-Петурбург) - 2:0,

"Авангард" (Курск) - "Мордовия" (Саранск) - 1:1,

"Салют" (Белгород) - "Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - 0:1,

"Химки" (Химки) - "Динамо" (Брянск) - 2:2,

"Ротор" (Волгоград) - "Волгарь-Газпром" (Астрахань) - 0:1.

Верхняя часть таблицы выглядит так: «Кубань» - 70 очков (32 игры), «Волга» - 60(32), «Нижний Новгород» - 58(32), «Краснодар» - 54(32), КАМАЗ - 54(32).



