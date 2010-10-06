Игрок во время матча потрогал грудь арбитра-женщины. Ей понравилось (ВИДЕО)

Редкий курьез произошел во время матча второй немецкой футбольной бундеслиги между «Гертой» и «Алеманнией». На глазах полного стадиона полузащитник «Герты» Петер Нимайер потрогал грудь арбитра поединка.

Этот жест не был бы столь вызывающ, если бы матч судил, как это водится, мужчина. Но Петер, видимо, забыл про то, что данную игру судила как-раз таки женщина. Тридцатилетняя блондинка Бибиана Штайнхаус не сразу поняла смелый жеста футболиста, но по ее реакции заметно, что он скорее ее порадовал, чем огорчил. Впрочем, Нимайер сразу же извинился за свой проступок.

Штайнхаус, которая является офицером полиции, была включена в списки главных арбитров для обслуживания матчей второй бундеслиги в 2007 году.