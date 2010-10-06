Первый дивизион: сегодня – матчи 34-го тура (расписание)
6 октября 2010, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня состоятся 10 матчей 34-го тура в первом дивизионе чемпионата России по футболу. Приводим их расписание (всюду указано московское время начала матча).
34-й тур
СКА-Энергия – Краснодар, 12.00.
Луч-Энергия – Жемчужина, 12.00.
Иртыш – Урал, 13.00.
КАМАЗ – Динамо СПб, 18.00.
Салют – Нижний Новгород, 18.30.
Кубань – Шинник, 18.30.
Авангард Курск – Мордовия, 18.30.
Химки – Динамо Брянск, 19.00.
Ротор Волгоград – Волгарь-Газпром, 19.00.
Волга Нижний Новгород – Балтика, 19.00.