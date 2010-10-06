Первый дивизион: сегодня – матчи 34-го тура (расписание)

Сегодня состоятся 10 матчей 34-го тура в первом дивизионе чемпионата России по футболу. Приводим их расписание (всюду указано московское время начала матча).

34-й тур

СКА-Энергия – Краснодар, 12.00.

Луч-Энергия – Жемчужина, 12.00.

Иртыш – Урал, 13.00.

КАМАЗ – Динамо СПб, 18.00.

Салют – Нижний Новгород, 18.30.

Кубань – Шинник, 18.30.

Авангард Курск – Мордовия, 18.30.

Химки – Динамо Брянск, 19.00.

Ротор Волгоград – Волгарь-Газпром, 19.00.

Волга Нижний Новгород – Балтика, 19.00.