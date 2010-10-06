Дик Адвокат ограничил доступ СМИ к игрокам сборной России
6 октября 2010, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]
Главный тренер сборной России Дик Адвокат оградил своих игроков от лишних контактов с представителями СМИ, позволив общение с ними только в регламентированное время - после тренировок и матчей национальной команды в Ирландии и Македонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Российском футбольном союзе.
Кроме того, по требованию голландского специалиста в отелях Дублина и Скопье, где остановится российская сборная, будут работать представители службы охраны гостиниц, которые должны ограничить доступ журналистов к игрокам.
Такую закрытость от прессы можно объяснить тем, что сборной России предстоит провести на выезде два ответственных матча отборочного турнира чемпионата Европы-2012. Встречу против Ирландии в Дублине подопечные Адвоката проведут 8 октября, а 12 октября им предстоит сыграть в Скопье против команды Македонии.