Бухарова сорвали с пляжа в Эмиратах неожиданным вызовом в сборную

Нападающий «Зенита» Александр Бухаров вызван в сборную России в экстренном порядке на матчи отборочного цикла Евро-2012 против Ирландии и Македонии. Вот как он прокомментировал это событие в интервью «Спорт-Экспрессу»:

«После игры в Нальчике нам дали несколько дней отдыха – вот я и улетел на море, выбрав Объединенные Арабские Эмираты. Тут тепло, комфортно. Успел искупаться один раз. Вернулся с пляжа – начались звонки. О решении Адвоката сообщил Александр Бородюк.

Даже мыслей не было о вызове в сборную. Мне очень приятно, даже лестно. Надеюсь, смогу быть полезным для команды в сложном матче. Сыграю ли в Дублине, решит тренер. Настроение у меня приподнятое. Жаль, что визы нет – рванул бы в Дублин прямиком из Дубая. Думаю, что нужный рейс наверняка нашелся бы.

Как намерен попасть в Ирландию? «Зенит» уже все организовал. Я признателен своему клубу, сделавшему все, чтобы я смог улететь в Москву, где мне поставят срочную визу максимально быстро.

Мои мобильные телефоны были отключены, но в клубе позвонили в отель, где я остановился, и добились, чтобы меня нашли и подозвали к телефону. После этого все проблемы с моим вылетом в Москву были сняты. Надеюсь, в четверг смогу прилететь в Дублин».