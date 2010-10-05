Макгиди: «В матче Ирландия – Россия я согласен и на ничью»

Полузащитник московского "Спартака" и сборной Ирландии по футболу Эйден Макгиди назвал ничью в отборочном матче Евро-2012 8 октября в Дублине против сборной России приемлемым результатом, сообщает The Post.

"Конечно, можно быть довольным ничьей, хотя, естественно, мы хотим победить. Россия - огромная страна, сборная - солидная команда с большим количеством игроков высокого уровня, поэтому ничья будет для нас неплохим результатом. Но мы хотим выиграть, поскольку в этом случае мы будем контролировать ситуацию в группе и серьезно повысим шансы квалифицироваться на Евро", - отметил хавбек.