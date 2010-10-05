Трапаттони: «Не хочу, чтобы надо мной смеялась такая большая страна, как Россия»

Главный тренер сборной Ирландии по футболу Джованни Трапаттони высказался на тему предстоящего 8 октября в Дублине матча отборочного цикла Евро-2012 против России.

«Мы в состоянии выиграть и у России дома, и в гостях у Словакии. С другой стороны, понимаем, что Россия проиграла последнюю игру и будет озлоблена. Для них цена проигрыша довольно высока. Главное – не пропустить. А также постараться забить хотя бы один гол. Это реальная задача.

Мне постоянно задают вопрос, обращался ли я за советом к соотечественникам из «Зенита»? У меня как тренера всегда была позиция принимать собственные решения. Зачем создавать коллегам – а того же Спаллетти я считаю другом и искренне уважаю и радуюсь за его хорошую работу в России – лишние проблемы? Даже если я в шутку поинтересуюсь у кого-то о сопернике, через десять минут это разойдется по всем изданиям России. А я не хочу, чтобы надо мной смеялась такая большая страна, как ваша», – приводит слова Трапаттони «Советский спорт».