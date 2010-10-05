Киев утвержден как место проведения финала Евро-2012
5 октября 2010, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]
Киев официально утвержден УЕФА как место проведения финала чемпионата Европы по футболу 2012 года, сообщил президент организации Мишель Платини по итогам заседания исполкома УЕФА, которое состоялось в Минске.
Платини подтвердил, что первый матч финальной части Евро-2012 пройдет в Варшаве, а заключительная игра состоится в Киеве. Исполком принял решение о паритетном распределении проведения матчей плей-офф финальной части Евро. В частности первый и второй четвертьфинальные матчи Евро-2012 состоятся в польских Варшаве и Гданьске, а третий и четвертый матчи этой стадии в украинских Донецке и Киеве. Первый полуфинал пройдет в Донецке, а второй состоится в Варшаве.
Чемпионат Европы по футболу 2012 года пройдет в четырех польских и четырех украинских городах. От Украины матчи примут Киев, Львов, Харьков и Донецк.