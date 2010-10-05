Президент Боливии ударил соперника по лицу, играя в футбол (ВИДЕО)

Президент Боливии Эво Моралес совершил неспортивный поступок во время дружеской футбольной встречи между командами Дома правительства и мэрии столицы страны Ла-Паса (4:4), ударив одного из соперников по лицу, сообщает аргентинский телеканал С5N.

Воскресный матч между "сборной Моралеса" и командой его бывших политических союзников из партии "Движение без страха" (МСН), которую возглавлял мэр Ла-Паса Луис Ревилья, был приурочен к открытию поля с искусственным покрытием на стадионе Сапата в центре этого города.

Когда игра была остановлена, выступающий под 10-м номером президент Боливии врезал по физиономии Даниэлю Картахене в отместку за то, что тот несколькими минутами ранее в ходе борьбы за мяч допустил болезненный фол против него. Судья не заметил тот фол, и встреча была продолжена.

После завершения матча полиция попыталась арестовать Картахену, обвинив его в "нанесении увечий президенту". Конфликт был улажен после того, как арбитр пояснил, что травмы в футболе - вещь обычная.

Врачи рекомендовали Моралесу в ближайшие три дня прикладывать лед к поврежденной ноге и соблюдать "щадящий" режим передвижения.

Президент Боливии играет левым нападающим в полупрофессиональном клубе "Литораль", который принадлежит МВД страны. Хотя Эво Моралесу в конце октября исполнится 51 год, правила местной футбольной ассоциации позволяют подобным клубам иметь двух игроков старше 26 лет.