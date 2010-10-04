Российская футбольная премьер-лига взялась за расследование событий, которые произошли вчера в Махачкале во время и после матча чемпионата России между "Анжи" и московским "Спартаком", сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по безопасности РФПЛ Александра Мейтина.

Во время игры произошло столкновение фанатов красно-белых с сотрудниками местного ОМОНа, поводом для которого стал файер, зажженный ими после гола Александра Шешукова на 22-й минуте. На гостевой сектор вошли милиционеры, попытавшиеся изъять один из флагов. Болельщики сдать его отказались, после чего на трибуну пошли бойцы ОМОНа, применившие дубинки. Кроме того, на протяжении всего матча в сторону спартаковской трибуны летели камни со стороны местных фанатов. При отъезде из Дагестана на трассе Махачкала - Астрахань один из автобусов, в котором ехали болельщики, был обстрелян.

"Собираются материалы, фотографии, опрашиваются люди, - сказал Мейтин. - Будет проведено полноценное расследование, и уже после этого будем делать какие-то выводы. «Спартак» предоставит РФПЛ материалы, которые помогут найти виновных. Мы работаем через министерство внутренних дел России, им отправляем все запросы - те, которые нас интересуют, достаточно тесно с ними общаемся. Санкции предусмотрены достаточно строгие, вплоть до дисквалификации стадиона на несколько матчей, переноса игр на другой стадион, штрафов", - сообщил Мейтин.