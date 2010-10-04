Чемпионат России: таблица после 23-го тура

Публикуем турнирную таблицу чемпионата России по футболу после завершения 23-го тура. «Зенит» по-прежнему лидирует, опережая «Рубин» на 6 очков и имея два матча в запасе.

Матчи Голы

1 Зенит 21 53

2 Рубин 23 47

3 ЦСКА 21 45

4 Спартак 22 36

5 Спартак Нч 23 36

6 Ростов 23 33

7 Локомотив 23 33

8 Терек 23 31

9 Динамо 22 29

10 Томь 23 26

11 Сатурн 23 24

12 Анжи 23 23

13 Алания 23 23

14 Амкар 23 22

15 Крылья С 23 22

16 Сибирь 23 16



