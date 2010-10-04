Чемпионат России: таблица после 23-го тура
4 октября 2010, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]
Публикуем турнирную таблицу чемпионата России по футболу после завершения 23-го тура. «Зенит» по-прежнему лидирует, опережая «Рубин» на 6 очков и имея два матча в запасе.
Матчи Голы
1 Зенит 21 53
2 Рубин 23 47
3 ЦСКА 21 45
4 Спартак 22 36
5 Спартак Нч 23 36
6 Ростов 23 33
7 Локомотив 23 33
8 Терек 23 31
9 Динамо 22 29
10 Томь 23 26
11 Сатурн 23 24
12 Анжи 23 23
13 Алания 23 23
14 Амкар 23 22
15 Крылья С 23 22
16 Сибирь 23 16