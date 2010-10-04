Чемпионат России, 23-й тур: результаты игр
4 октября 2010, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]
В чемпионате России по футболу сыграны все матчи 23-го тура. Приводим результаты игр.
Амкар – Динамо – 0:1
Гол: 0:1 – Кураньи (90+1).
Алания – Крылья Советов – 2:3
Голы: 0:1 – Самсонов (32), 0:2 – Цаллагов (40), 0:3 – Яковлев (74), 1:3 – Маренич (76), 2:3 – Бикмаев (78).
Терек – Томь – 1:0
Гол: 1:0 – Асильдаров (22, пенальти).
Сибирь – Рубин – 2:2
Голы: 1:0 – Жозеф-Ренетт (29), 1:1 – Нобоа (50, пенальти), 1:2 – Боккетти (80), 2:2 – Беляев (82).
ЦСКА – Ростов – 2:0
Голы: 1:0 – Вагнер Лав (36), 2:0 – Вагнер Лав (44, пенальти).
Анжи – Спартак – 0:1
Гол: 0:1 – Шешуков (22).
Спартак Нальчик – Зенит – 2:3
Голы: 0:1 – Кержаков (2), 0:2 – Кержаков (22), 1:2 – Голич (45), 1:3 – Широков (49), 2:3 – Васин (89).
Сатурн – Локомотив – 0:1
Гол: 0:1 – Лоськов (85).