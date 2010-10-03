Чемпионат Англии. «Челси» выиграл дерби у «Арсенала» – 2:0 (ВИДЕО)
3 октября 2010, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]
Центральный матч 7-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонскими «Челси» и «Арсеналом» завершился победой «Синих» со счетом 2:0.
В первом тайме счет открыл Дидье Дрогба. В конце игры Алекс удвоил его пушечным ударом со штрафного. Андрей Аршавин вышел в основе «Арсенала» и несколько раз тревожил вратаря «Челси» Чеха опасными ударами. Юрий Жирков вышел на замену у «Челси» на 83-й минуте.