Чемпионат России, 23-й тур: расписание матчей и трансляций
2 октября 2010, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]
Приводим расписание матчей и трансляций 23-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет в субботу и воскресенье.
АМКАР - ДИНАМО
2 октября. Пермь. Стадион "Звезда". 14.00 (НТВ Плюс Наш футбол)
АЛАНИЯ - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
2 октября. Владикавказ. Стадион "Спартак". 16.15 (НТВ Плюс Наш футбол)
ТЕРЕК - ТОМЬ
2 октября. Грозный. Стадион им.Билимханова. 18.30 (НТВ Плюс Наш футбол)
СИБИРЬ - РУБИН
3 октября. Новосибирск. Стадион "Спартак". 11.45 (НТВ Плюс Наш футбол)
ЦСКА - РОСТОВ
3 октября. Химки. Стадион "Арена Химки". 15.00 (Первый канал. НТВ Плюс Наш футбол)
АНЖИ - СПАРТАК
3 октября. Махачкала. Стадион "Динамо". 16.15 (НТВ Плюс Наш футбол. Спорт плюс. Россия 2 - 22.20, запись)
СПАРТАК Нч - ЗЕНИТ
3 октября. Нальчик. Стадион "Спартак". 18.30 (НТВ Плюс Наш футбол)
САТУРН - ЛОКОМОТИВ
3 октября. Раменское. Стадион "Сатурн". 20.45 (НТВ Плюс Наш футбол)