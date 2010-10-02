Чемпионат России, 23-й тур: расписание матчей и трансляций

Приводим расписание матчей и трансляций 23-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет в субботу и воскресенье.

АМКАР - ДИНАМО

2 октября. Пермь. Стадион "Звезда". 14.00 (НТВ Плюс Наш футбол)

АЛАНИЯ - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

2 октября. Владикавказ. Стадион "Спартак". 16.15 (НТВ Плюс Наш футбол)

ТЕРЕК - ТОМЬ

2 октября. Грозный. Стадион им.Билимханова. 18.30 (НТВ Плюс Наш футбол)

СИБИРЬ - РУБИН

3 октября. Новосибирск. Стадион "Спартак". 11.45 (НТВ Плюс Наш футбол)

ЦСКА - РОСТОВ

3 октября. Химки. Стадион "Арена Химки". 15.00 (Первый канал. НТВ Плюс Наш футбол)

АНЖИ - СПАРТАК

3 октября. Махачкала. Стадион "Динамо". 16.15 (НТВ Плюс Наш футбол. Спорт плюс. Россия 2 - 22.20, запись)

СПАРТАК Нч - ЗЕНИТ

3 октября. Нальчик. Стадион "Спартак". 18.30 (НТВ Плюс Наш футбол)

САТУРН - ЛОКОМОТИВ

3 октября. Раменское. Стадион "Сатурн". 20.45 (НТВ Плюс Наш футбол)