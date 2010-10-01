После отставки Валерия Газзаева с поста главного тренера киевского "Динамо" команду временно возглавил его помощник Олег Лужный, сообщает официальный сайт «Динамо».

Именно под руководством Лужного динамовцы будут готовиться к ключевому матчу чемпионата Украины против донецкого "Шахтера", который состоится в воскресенье на "Донбасс Арене".

В тренерском штабе «Динамо» Лужный работает с мая 2006 года. В период с ноября по декабрь 2007 года он уже занимал пост и.о. главного тренера.

Сегодня президент клуба Игорь Суркис принял отставку Газзаева, работавшего в клубе с 2009 года, и пожелал тренеру успехов в дальнейшей деятельности.

Вчера динамовцы в гостях уступили тираспольскому "Шерифу" (0:2) в Лиге Европы. В чемпионате киевляне идут на втором месте (26 очков), на 2 очка отставая от лидирующего донецкого "Шахтера".