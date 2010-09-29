Форвард «Спартака» Веллитон выбыл из-за травмы как минимум на три недели (ВИДЕО)

Главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин заявил на пресс-конференции после матча Лиги чемпионов с «Жилиной» (3:0) , что единственный негативный аспект этой игры – травма бразильского нападающего Веллитона.

«Физически и психологически претензий нет ни к кому. Ложка дегтя – травма Веллитона. Надрыв задней поверхности бедра. Три недели минимум. Над составом раздумывал долго. Мы ведь почти никогда так не играли – ведь Алекс играл почти второго опорника, но сегодня решили сыграть именно так», – отметил Карпин.