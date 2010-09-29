Казанский "Рубин" встретится сегодня дома с испанской "Барселоной" в матче группе D Лиги чемпионов. Начало матча - в 20.30 мск. Прямую трансляцию поединка будет вести канал НТВ, начиная с 20.15.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов "Рубин" дважды играл на групповой стадии с каталонцами, одержав на выезде сенсационную победу 2:1, а затем сыграв вничью в Казани - 0:0.

В нынешнем розыгрыше подопечные Курбана Бердыева начали с поражения 0:1 в гостях от датского "Копенгагена". После первого тура в группе лидируют датчане и "Барселона", набравшие по 3 очка.

«Барселона» снова не смогла обыграть «Рубин» в Лиге чемпионов (ВИДЕО)