Сегодня "Рубин" принимает "Барселону". Прямая трансляция – на НТВ
29 сентября 2010, 09:06 [ «Аргументы Недели» ]
Казанский "Рубин" встретится сегодня дома с испанской "Барселоной" в матче группе D Лиги чемпионов. Начало матча - в 20.30 мск. Прямую трансляцию поединка будет вести канал НТВ, начиная с 20.15.
В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов "Рубин" дважды играл на групповой стадии с каталонцами, одержав на выезде сенсационную победу 2:1, а затем сыграв вничью в Казани - 0:0.
В нынешнем розыгрыше подопечные Курбана Бердыева начали с поражения 0:1 в гостях от датского "Копенгагена". После первого тура в группе лидируют датчане и "Барселона", набравшие по 3 очка.
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