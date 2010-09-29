Лига чемпионов: все результаты игрового дня 28 сентября

В Лиге чемпионов по футболу сыграны матчи 2-го тура в группах с Е по Н. Приводим результаты матчей.



Группа Е

Базель Швейцария – Бавария Германия – 1:2

Голы: 1:0 – Фрай (18), 1:1 – Швайнштайгер (56, пенальти), 1:2 – Швайнштайгер (89).

Рома Италия – ЧФР Румыния – 2:1

Голы: 1:0 – Мексес (69), 2:0 – Боррьелло (71), 2:1 – Рада (77).



Группа F

Спартак Россия – Жилина Словакия – 3:0

Голы: 1:0 – Ари (34), 2:0 – Ари (61), 3:0 – Ибсон (89).

Челси Англия – Марсель Франция – 2:0

Голы: 1:0 – Терри (7), 2:0 – Анелька (28, пенальти).



Группа G

Осер Франция – Реал Испания – 0:1

Гол: 0:1 – Ди Мария (80).

Аякс Нидерланды – Милан Италия – 1:1

Голы: 1:0 – Эль Хамдауи (23), 1:1 – Ибрагимович (37).



Группа H

Партизан Сербия – Арсенал Англия – 1:3

Голы: 0:1 – Аршавин (15), 1:1 – Клео (33, пенальти), 1:2 – Шамах (71), 1:3 – Скилаччи (82).

Брага Португалия – Шахтер Украина – 0:3

Голы: 0:1 – Луис Адриано (56), 0:2 – Луис Адриано (72), 0:3 – Коста (90, пенальти).