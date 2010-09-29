Лондонский "Челси" взял верх над французским "Марселем" в домашнем матче 2-го тура группы F футбольной Лиги чемпионов.

Первый мяч "аристократы" забили на 7-й минуте поединка (Джон Терри), а удвоили преимущество на 28-й с помощью 11-метрового (Николя Анелька).

Россиянин Юрий Жирков провел в составе «Челси» на поле 73 минуты. После двух туров в таблице группы лидируют "Челси" и "Спартак" у которых по шесть очков. "Жилина" и "Марсель" очков не имеют.