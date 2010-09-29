Лига чемпионов. «Партизан» - «Арсенал» - 1:3.Один гол – Аршавина (ВИДЕО)

Лондонский "Арсенал" обыграл белградский "Партизан" со счетом 3:1 в выездном матче 2-го тура группы E футбольной Лиги чемпионов.

Андрей Аршавин вывел «Канониров» вперед на 15-й минуте. Он получил мяч на чужой половине поля, протащил его до штрафной соперника, сделал передачу вперед на Джека Уилшира, который вернул его Аршавину, стоя лицом к воротам, и капитан сборной России вколотил мяч в сетку.

Ответный мяч хозяева провели с пенальти на 33-й минуте, реализованного бразильцем Клео. После перерыва право на 11-метровый получили уже подопечные Арсена Венгера. На 57-й минуте исполнить приговор взялся Аршавин, но нанес слабый удар по центру ворот, который ногами отразил вратарь Стойкович. Победу "Арсеналу" принес гол Маруана Шамаха на 71-й минуте матча, а на 82-й Себастьян Скилаччи установил окончательный счет. За 6 минут до финального свистка Клео не забил еще один пенальти не забил.