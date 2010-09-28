Главный тренер «Жилины» помнит, как проиграл Карпину в еврокубке 1:8

Главный тренер «Жилины» Павел Хапал накануне поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» вспомнил на предматчевой пресс-конференции о противостоянии со своим коллегой Валерием Карпиным, когда оба были игроками:

«Карпина-игрока помню хорошо по временам, когда я выступал за «Тенерифе», а он за «Реал Сосьедад». Уверен, что тренер «Спартака» помнит меня хуже, если помнит вообще. Помимо чемпионата Испании мне еще доводилось играть против Карпина за «Сигму» против «Сельты», когда мы проиграли 1:4 и 0:4. В обеих командах мы были капитанами».