Сегодня «Спартак» играет с «Жилиной» первый домашний матч в Лиге чемпионов

Сегодня московский "Спартак" проведет свой первый домашний матч в групповом этапе футбольной Лиги чемпионов. Соперник - словацкая "Жилина", аутсайдер группы. Победа над ней укрепила бы позиции красно-белых перед двумя поединками подряд с фаворитом группы – лондонским "Челси". Матч состоится в "Лужниках" и начнется в 20.30. Прямую трансляцию игры поведет "НТВ Плюс".

"Спартак" стартовал в ЛЧ с неожиданной для многих выездной победы над "Марселем" (1:0). "Жилина" же потерпела разгромное поражение от «Челси» на своем поле - 1:4.

Судить сегодняшний матч будет швед Мартин Ханссон, прославившийся тем, что не увидел игру рукой Тьерри Анри в стыковом матче ЧМ-2010 Ирландия - Франция, в результате чего ирландцы не поехали в ЮАР.