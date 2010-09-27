Нападающий турецкого "Фенербахче" Даниэль Гуиса объяснил, почему он отказался от перехода в казанский "Рубин" минувшим летом.

"Рубин" готов был заплатить за испанского форварда около 7 миллионов евро, но Гуиса не захотел присоединиться к команде Курбана Бердыева.

"Россия - ужасное место для жизни, к тому же там холодно, - заявил Гуиса в интервью изданию AS. - Кроме того, летом я хотел вернуться в Испанию".

В итоге он остался в "Фенербахче". "Сейчас у меня все в порядке. У нас возникли проблемы, когда я отказался перейти в казанский "Рубин". Я сказал тогда, что не собираюсь играть там, где меня хочет видеть руководство "Фенербахче", - сказал Гуиса.