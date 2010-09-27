Одемвинги отметил гол в ворота «Арсенала» жестом Аршавина

Нападающий английского «Вест Бромвича» Питер Одемвинги прокомментировал победный выездной матч своей команды в 6-м туре премьер-лиги против «Арсенала» (3:2), в котором он забил один из мячей.

«В Лондоне мы решили сыграть «не как все». По указанию тренера прессинговали соперника, едва он начинал атаку. Это, возможно, был рискованный ход, но расчет оправдался. В первом тайме мы сыграли даже лучше, чем «Арсенал». Правда, при счете 0:3, не веря собственному счастью, стали пятиться назад, и лондонцы сократили разрыв до минимума.

Почему решил отметить гол в стиле Аршавина, приложив палец к губам? Поверьте, это не из-за Андрея. Просто захотелось передать привет всем тем, кто во мне сомневался, критиковал и тому подобное. Я дал им шутливую команду: «А теперь молчим!»

К сожалению, поговорить с Аршавиным не пришлось, обменяться футболками тоже. Мы лишь поприветствовали друг друга. А после игры, пока мы благодарили своих болельщиков, арсенальцы скрылись в раздевалках. Я бы обязательно спросил у Андрея: как тебе жест в моем исполнении?» – приводит слова Одемвинги «Советский спорт».