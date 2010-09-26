Новосибирская "Сибирь" одержала неожиданную и очень важную для себя победу в выездном матче 22-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом".

Исход игры решил единственный мяч, забитый на 37-й минуте нападающим "Сибири" Бартоломеем Гржелаком.

Победа позволила «Сибири» набрать 15 очков и вплотную приблизиться к самарским "Крыльям Советов", у которых 16. Но до спасительного 14-го места сибиряков отделяют 7 баллов.