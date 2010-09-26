"Манчестер Юнайтед" не сумел победить в гостях в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу "Болтон". Игра завершилась вничью 2:2.

Оба раза манкунианцам приходилось догонять: сначала Зэт Найт на 6-й минуте вывел хозяев вперед, но португалец Нани восстановил статус-кво на 23-й минуте. Мартин Петров на 67-й забил второй гол "Болтона", а через 7 минут Майкл Оуэн отличился за "красных дьяволов" в первый раз в сезоне.

Тем не менее, "МЮ" вышел на второе место в турнирной таблице с 12 очками, отставая от "Челси" на 3 балла.