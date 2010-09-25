«Челси» потерпел первое поражение в сезоне - от «Манчестер Сити» (ВИДЕО)
25 сентября 2010, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]
Лондонский "Челси" потерпел первое поражение (0:1) в нынешнем сезоне чемпионата Англии по футболу – это событие произошло в гостевом матче 6-го тура с "Манчестер Сити".
Автором победного гола стал Карлос Тевес, поразивший ворота Петра Чеха на 59-й минуте. Юрий Жирков вышел на замену на 69-й минуте вместо Оби Микела и ничем не запомнился.
До этого "Челси" в пяти турах одержал пять побед. У него осталось 15 очков.