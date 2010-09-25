Уэсли Снейдер оказал помощь попавшей в аварию женщине

Полузащитник «Интера» и сборной Голландии по футболу Уэсли Снейдер оказал помощь женщине, которая на его глазах попала в аварию, сообщает La Gazzetta dello Sport.

29-летняя жительница Милана не справилась с управлением скутера и пострадала при падении. Футболист вызвал скорую и оставался с пострадавшей до прибытия помощи. В ожидании медиков Снейдер рассказал пострадавшей о том, что хорошо чувствует себя в Милане, и его поступок продиктован благодарностью к местным болельщикам.